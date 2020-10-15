Tekirdağ'da Kovid-19'dan etkilenen toplu taşıma esnafına destek verilecek - Son Dakika

Tekirdağ'da Kovid-19'dan etkilenen toplu taşıma esnafına destek verilecek

15.10.2020 11:45
Tekirdağ'da Kovid-19'dan etkilenen toplu taşıma esnafına destek verilecek, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilenen toplu taşıma esnafına aylık bin lira gelir desteği ödemesi yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilenen toplu taşıma esnafına aylık bin lira gelir desteği ödemesi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ürettiği projelerle toplumun yanında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin salgın sürecinden en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan toplu taşıma esnafına destek için çalışmalara başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yarıya indirilmesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması gibi nedenlerle toplu taşımayı kullananların sayısının yüzde 80 oranında azalmasıyla mağduriyet yaşayan ve sıkıntı çeken toplu taşıma esnafına, belediyeden destek geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Yönetmeliği kapsamında Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegre toplu taşıma hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Otobüslerine destek olmak için belediye meclisinde işleticilerinin pandemiden kaynaklı zararlarının karşılanması amacıyla nisan, mayıs ve haziranda verdikleri toplu taşıma hizmetine karşılık aylık bin lira gelir desteği ödemesi yapılmasına karar verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak toplu taşıma esnafının yanında olduklarını belirtti.

Salgının sosyal hayatı olduğu gibi ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğine değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Salgınden en fazla etkilenen sektörlerin başında da toplu taşıma esnafımız geliyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde toplu taşıma esnafımızın yanında olmak, yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek ve bir nebze de olsa destek vermek adına meclisimizde aldığımız kararla 2020 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında verdikleri toplu taşıma hizmetine istinaden Özel Toplu Taşıma Otobüsü işleticilerimize aylık bin lira gelir desteği ödemesi yapacağız. Kararın alınmasında eksiksiz destek olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, kararın toplu taşıma esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma, Tekirdağ, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kovid-19'dan etkilenen toplu taşıma esnafına destek verilecek - Son Dakika

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