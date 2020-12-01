Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son haftalarda etkisini arttıran Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına hız verildi.

İlçe sınırları içinde hizmet veren devlet hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinin giriş çıkışları ile ilçe genelinde yoğun olarak kullanılan tüm cadde ve kaldırımlar dezenfekte edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dezenfeksiyon için kullanılan araçlar da düzenli olarak arındırma işlemine tabi tutuluyor.

Belediye tarafından devam eden çalışmalar, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecek.