Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymadığı belirlenen kıraathane sahibi ve 12 müşteriye para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin sahibi ve 12 müşterisinin kısıtlamalara uymadığını tespit etti.
Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira ceza yazıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 12 müşteriye 40 bin 950 lira ceza uygulandı - Son Dakika