Tekirdağ'da Kovid-19'la mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, devlet hastaneleri ile kamu kurumlarının giriş çıkışları düzenli olarak dezenfekte edilirken, dezenfeksiyon araçları da her kullanım sonrası arındırılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadelesini sürdüren belediye, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Kısım Devlet Hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm giriş çıkışları ile araç park alanları özel solüsyonlarla ilaçlanarak dezenfekte etti.

Kırsal ve merkez mahallelerdeki camilerde vatandaşların güvenle ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışmalarına devam eden ekipler, semt pazarlarının kurulduğu pazaryerlerini gün sonunda dezenfekte ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydan ve kamusal alanları sık sık temizleyen ekipler, çöp toplama ve dezenfeksiyon araçları da hizmete başlamadan önce en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilerek hem çalışanların hem de vatandaşların korunmasını sağlıyor.