Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezi ile ilçelerdeki alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerde iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, sokaklarda mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Salgının yayılmaması için herkesin tedbirlere uymasının önemli olduğunu aktaran jandarma ekipleri, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.