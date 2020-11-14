Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde sigara yasağı getirilen cadde, sokak, meydan gibi yerlere pazar yerleri de dahil edildi.

Kaymakamlıklarca belirlenen sigara içme yasağı alanlarına uyarı levhası asılacak.

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak.

Suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.