Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 115 bin 635 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cemaliye ve Nusretiye mahallelerinde kapalı olması gerekirken alkol satılan iki adrese baskın yaptı.

Söz konusu restoranda bulunan ve alkol alan 30 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 115 bin 635 lira ceza verildi.