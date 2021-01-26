Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişiye 62 bin 800 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişiye toplam 62 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine söz konusu adreste denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, O.A. tarafından ruhsatsız işletilen kıraathanede 14 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kıraathanede iki suçtan aranması olan H.A. da gözaltına alındı.

Ekipler, O.A. ile kıraathanedeki 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 62 bin 800 lira ceza yazdı.