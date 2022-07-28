Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp genç her yerde aranıyor

28.07.2022 10:01
Kayıp genç her yerde aranıyor

Tekirdağ'da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu'ndan iki gündür haber alınamıyor.

Tekirdağ'da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu'ndan iki gündür haber alınamıyor.

Saray ilçesinde kuaförlük yapan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu, dünden itibaren her yerde aranıyor. En son dün öğle saatlerinde Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu'nun telefonuna ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan ailesi, çocuklarının başına bir şey gelmesinden korktukları için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Emniyet ekipleri Çakıroğlu'nun bulunması için çalışma başlatırken, ailesi görenlerin bilenlerin emniyete başvurmalarını istedi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, Ayvacık, Kuaför, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:29:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement