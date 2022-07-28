Saray ilçesinde kuaförlük yapan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu, dünden itibaren her yerde aranıyor. En son dün öğle saatlerinde Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu'nun telefonuna ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan ailesi, çocuklarının başına bir şey gelmesinden korktukları için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika

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