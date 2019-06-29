Tekirdağ'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası
1 saat önce
Ergene ilçesinde bir ağılda bulunan ve çalındığı iddia edilen 39 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Ergene
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:26 Kaynak: AA
ilçesinde bir ağılda bulunan ve çalındığı iddia edilen 39 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kurban bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına kars¸ı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan agˆıllarında hırsızlıkların o¨nlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Ulaş Mahallesinde devriye görevi sırasında Erkan Ö. ve Burhan Ö'nün agˆılında ku¨pesiz ku¨c¸u¨kbas¸ hayvanların oldugˆu tespit etti.
Ku¨pesiz hayvanlarla ilgili aras¸tırma yapan ekipler, hayvanların bir hafta önce I·stanbul Arnavutko¨y'de çalınan 58 ku¨c¸u¨kbas¸ hayvandan 39 tanesi olduğunu belirledi.
C¸orlu Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı talimatı ile is¸letme yetkilisi olan s¸u¨phelilere "Suc¸ es¸yasının satın alınması veya kabul edilmesi" suc¸undan adli is¸lem yapıldı.
Ağılda bulunan 39 küçükbaş hayvan da sahibi Osman Nuri Özdemir
'e teslim edildi.
Ergene ilc¸esi Ulas¸ Mahallesi Mu¨lki sınırları ic¸erisinde yaklas¸an kurban bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına kars¸ı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan agˆıllarında hırsızlıkların o¨nlenmesi konusunda vatandas¸larımızın bilgilendirilmesi kapsamında 29.06.2019 tarihinde Saat: 09: 00 sıralarında o¨nleyici kolluk devriyesi icrası sırasında; Erkan ÖZMEN ve Burhan ÖKSÜZ isimli s¸ahısların agˆılında ku¨pesiz ku¨c¸u¨kbas¸ hayvanların oldugˆu tespit edilmis¸tir.
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