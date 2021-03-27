Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Araçtaki aramada, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü G.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför tutuklandı - Son Dakika