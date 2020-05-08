Tekirdağ'da kumar baskını: 19 bin 425 TL ceza - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde korona virüs önlemlerini ihlal eden ve kumar oynayan şahıslara 19 bin 425 TL para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Ö.M. isimli şahsa ait evde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişinin olduğu görüldü. Bunun üzerine Ö.M. hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. İkamette kumar oynayan şahıslara 'Kumar Oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet'ten toplam 19 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ