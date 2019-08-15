Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kumar operasyonu
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Tekirdağ'da kumar operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da yasadışı kumar oynatıldığı iddia edilen bir adrese operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 71 kişi hakkında işlem başlattı.

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Tekirdağ'da yasadışı kumar oynatıldığı iddia edilen bir adrese operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 71 kişi hakkında işlem başlattı.

Düzenlenen operasyonda yasadışı tombala oynandığı tespit edilirken, adreste bulunan 71 kişi hakkında işlem başlatıldı. İşletme sahibi B.B. (39) gözaltına alınırken, kumar oynamakta kullanılan araç gereçlere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:58 Kaynak: İHA
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