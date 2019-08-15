Tekirdağ'da kumar operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'da yasadışı kumar oynatıldığı iddia edilen bir adrese operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 71 kişi hakkında işlem başlattı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:58 Kaynak: İHA
'da yasadışı kumar oynatıldığı iddia edilen bir adrese operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 71 kişi hakkında işlem başlattı.
Düzenlenen operasyonda yasadışı tombala oynandığı tespit edilirken, adreste bulunan 71 kişi hakkında işlem başlatıldı. İşletme sahibi B.B. (39) gözaltına alınırken, kumar oynamakta kullanılan araç gereçlere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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