Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kumar operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da kumar operasyonu

51 dakika önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 49 kişiye 320'şer lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da kumar operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 49 kişiye 320'şer lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 49 kişinin bir iş yerinde kumar oynadığını tespit etti.
Ekipler, operasyonda çok sayıda oyun pulu ele geçirdi, kumar oynayan 49 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 320'şer lira para cezası uyguladı.
Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi Tayfun'un Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum
Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı CHP'li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın insan ticareti kamu spotunda oynamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kumar operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]