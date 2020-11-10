Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bulvar Polis Merkezi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine kahvehaneye giden polis ekipleri, 2 ayrı masada kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 10 kişiye, toplam 9 bin lira para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye konovirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 9 bin lira ceza kesildi.

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