Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza - Son Dakika

Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza
10.11.2020 12:22
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye konovirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 9 bin lira ceza kesildi.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye konovirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 9 bin lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bulvar Polis Merkezi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine kahvehaneye giden polis ekipleri, 2 ayrı masada kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 10 kişiye, toplam 9 bin lira para cezası uygulandı.
10 kişi hakkında ayrıcı kumar oynamak suçundan adli işlem başlatıldı.
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