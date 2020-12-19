Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı - Son Dakika

Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı

19.12.2020 13:15
Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza verildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza verildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 26 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı - Son Dakika


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