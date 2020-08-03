Tekirdağ'da kumara geçit yok - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekipleri, bir dernek lokaline yaptıkları baskında 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Saray ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dernek lokalinde kumar oynandığı ve sosyal mesafe kurallarının içe sayıldığı ihbarını aldı. Saray Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla dernek lokaline yapılan baskında 5 kişi masa etrafında oturarak kumar oynarken ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederken yakalandı.

Yapılan operasyonda masa üzerinde yakalanan paralara el konulurken, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat üzerine şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlem yapılmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldüler. Emniyette yapılan işlemlerin ardından şahıslar serbest bırakılırken, sık sık kumar operasyonları gerçekleştiren ve Saray'da kumara geçit vermeyen Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce kumarla mücadeleye devam edecektir" denildi. - TEKİRDAĞ