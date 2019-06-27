Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın

33 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurda kumaş deposundan dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Ergene, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pes dedirten görüntü: Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:53:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]