Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın
33 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:20 Kaynak: AA
'ın Ergene
ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde faaliyet gösteren hurda kumaş deposundan dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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