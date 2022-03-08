Tekirdağ'da kundaklama ve kurşunlanmayla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kundaklama ve kurşunlanma nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 kişiye ev hapsi cezası verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Seyhan K. isimli şahıs iddiaya göre teyze çocuğu olduğu öğrenilen G.K ve Ö.D.'yi bacaklarından silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından Seyhan K.'nin evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Yangının büyümesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından durum kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seyhan K., Batuhan D. ve Mert Ç. ile G.K., İ.F., E.F., Ö.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Seyhan K., Batuhan D. ve Mert Ç.'ye ait evlerde arama yapan polis ekipleri bir adet tabanca ve iki adet pompalı tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Seyhan K., Batuhan D. ve Mert Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört şüpheliden ikisine ev hapsi verilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ