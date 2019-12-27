Tekirdağ'da

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, boğulma, arama kurtarma, suç aleti arama, sel gibi durumlara müdahalenin yanı sıra trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

Polis üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyen kurbağa adamlar, yıl boyunca trol avcılığı gibi durumlara karşı 24 saat hazır bekliyor. Ekip, ihbarlar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayıp, olaylara botla müdahale etmek için harekete geçiyor.

Ekipler, su altında tespit ettikleri ağları kesip imha ederken, karaya çıkardıkları trol kapılarına da tutanakla el koyuyor.

Bu yıl trol avcılığıyla ilgili 19 ihbara giden kurbağa adamlar, bunlardan birinde şahısları suçüstü yakalarken, diğerlerinde ise su altında ele geçirilen trol kapısı ve ağları imha etti.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amir Vekili İlhan Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde trol avcılarına göz açtırmadıklarını söyledi.

Her zaman göreve hazır beklediklerini anlatan Emanet, kurbağa adamlar olarak görevlerinin yönetmeliklerle belirlendiğini dile getirdi.

Sadece denizlerde ve iç sularda kaybolan şahıslar veya suç aletleriyle ilgili arama tarama yapmadıklarını anlatan Emanet, "Diğer görevlerimiz ise doğal afetler, kaybolan ya da yardıma ihtiyaç duyanlara yardımda bulunmak. Ayrıca devlet büyüklerinin gemiyle yaptıkları seyahatlerde su altı aramasını da yapıyoruz." dedi.

"Trol avcılığıyla ilgili ayrı hassasiyet gösteriyoruz"

Emanet, yasak avcılığın denizlerde çeşitliliğin azalmasına neden olduğunu belirtti.

Trol avcılığının bölgede yasak olduğunu hatırlatan Emanet, şunları kaydetti:

"Bu nedenle trol avcılığıyla ilgili ayrı hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda ihbar geldiğinde, ihbarın söylendiği yere gidilir, trol avcılığıyla ilgili ne varsa, oradaki deliller, şahıslar kontrol edilir. Trol avcılığı yapılmışsa dalış yaparak trol kapıları ve ağlara el konulur. Şahıslarla ilgili de tutanak tutulup adli mercilere intikal ettirilir."

Emanet, çevreye ve denizlere karşı daha duyarlı olunmasını, yasaklara uyulmasını istedi.