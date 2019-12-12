Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın

Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Alan, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Trabzon'da çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafını beğenen Alan, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesini seçti.

Alan, yaptığı açıklamada, her fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün ise "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Çanakkale'de çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Üzgün, "spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesi için kullandı.

Üzgün, bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ahmet Üzgün, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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