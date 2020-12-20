Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 09:55
Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın

Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ülkü Uslu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ülkü Uslu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Alan ile Uslu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafına oy veren Alan, "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız "Sınıfın yeni öğrencisi "Fındık", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", başlıklı karesine oy verdi.

Alan, fotoğrafın çok anlamlı olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Uslu, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.

Uslu, fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu belirterek AA muhabirlerini tebrik etti

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tekirdağ, voleybol, Mucize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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