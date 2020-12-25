Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal ve TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Gökay ile Bilgili, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafını beğenen İnal, "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafı için oy kullandı.

İnal, fotoğrafların etkileyici olduğunu kaydetti.

TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili ise "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın " Edirne'de sığınmacı hareketliliği", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve "spor" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafı için oy kullandı.

Bilgili, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.