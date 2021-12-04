Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Hacıoğlu, "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın çektiği "Kuşların dansı" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını beğenen Hacıoğlu, "spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "El ense" karesini seçti.

Hacıoğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün ise "haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin imzasını taşıyan "Yangından kaçış" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçen Üzgün, "spor" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın Tokyo Olimpiyatlarında çektiği "Bırakmam" karesi için kullandı.

Üzgün, seçkide çok etkileyici fotoğrafın olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.