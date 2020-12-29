Tekirdağ'da KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplandı - Son Dakika

Tekirdağ'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 11 Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi yöntemiyle gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kamu imkanları açılmasını, sanayicinin yatırım yapmasını ve sanayicinin ihtiyacı olan elemanları yetiştirmesini ümit ettiklerini belirtti.

Bunları bir araya getirip organize bir şekilde çalıştırılabilmeleri halinde büyük mesafeler alabileceklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bazı sanayicilerimiz organize sanayi bölgeleri marifetiyle bazıları da bizzat okulları destekliyor ya da doğrudan doğruya okul kuruyorlar. Sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Liseleri kuran, liseleri destekleyen sanayicilerimiz var. Bunlar hakikaten önemsenmesi gereken çabalardır.

Ümit ediyorum ki bunların sayıları artsın. 2020 yılını bitiriyoruz, inşallah yeni yıl hem sanayicilerimiz hem üniversitelerimiz hem de kamu açısından 2020'den çok daha güzel geçer."

Toplantıda, kentteki sanayi durumu ve sanayiye yönelik yeni yatırım planları görüşüldü.