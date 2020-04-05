Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi ilçesinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, gemiler açıkta demirledi.

Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olduğu Tekirdağ'da, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan şiddteli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Ereğlisi'nde 35 yıldır balıkçılık yapan Necmi Koç, rüzgar nedeniyle denize açılamadıkları söyledi. Koç, "Bugün denize rüzgar nedeniyle açılamıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler de var. Birer ikişer denize çıkıyorduk ancak bugün şiddetli rüzgar nedeniyle çıkamadık" dedi.

Denizde balığın bol olduğunu söyleyen Koç, "İnşallah bu virüs geçer, kurtuluruz. Denize açılırız, millet rahat eder. Denizde balık var ama bazı yaş grupları için sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle elimizden bir şey gelmiyor. 100 balıkçı var burada, herkes mağdur. Yaşlı balıkçılarımız var onlar evlerinden çıkamıyorlar. Gençlerimiz zaten ilgilenmiyor. Devletimizin bu işe bir el atması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan, rüzgar nedeniyle birçok geminin Tekirdağ açıklarında demir attığı görüldü.

- Tekirdağ