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Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı

13.01.2022 11:24

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kuyumcunun kapısını balyozla kırarak altınları çalan 2 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kuyumcunun kapısını balyozla kırarak altınları çalan 2 zanlı tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya kurye olarak çalıştıkları iş yerinin motosikletiyle gelen 2 kişiden biri balyozla kuyumcunun cam kapısını kırarak içeri girdi.

İçerideki raf ve çekmecelerde bulunan altınları yanında getirdiği torbaya dolduran zanlı, ardından dışarıda bekleyen motosikletteki arkadaşıyla kaçtı.

Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, bölgedeki 25 iş yerine ait güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelilerin S.Y. ve Ö.E. olduğunu belirledi.

Saklandıkları evde yakalanan ve bir süre önce cezaevinden çıktıkları öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kuyumcudan yapılan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı
Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı
Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı

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Tekirdağ, Esentepe, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcunun kapısını balyozla kırıp altınları çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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