Tekirdağ'da lastik hırsızlığı - Son Dakika

Tekirdağ'da lastik hırsızlığı

TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde apartmanın deposunda bulunan otomobil lastikleri, 2 kişi tarafından çalındı.

TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde apartmanın deposunda bulunan otomobil lastikleri, 2 kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Kasım'da 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gülsevim Sokak'ta bulunan 12 katlı apartmanın zemin katındaki depoda yaşandı. Akşam saatlerinde binaya gelen 2 kişi, depoya inerek buradaki lastikleri çaldı. Aracının lastiklerini değiştirmek isteyen Mahmut Hızlar, lastiklerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamarası görüntülerini inceledi. Lastiklerin çalındığını gören Hızlar, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Olay, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın kapısından içeriye giren 2 kişi, depoya yöneliyor. Depoda bulunan lastikleri alarak dışarıya çıkıyor.



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