Tekirdağ'da 'Lavanta Tarla Günleri', renkli görüntülerle başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Lavanta Tarla Günleri', renkli görüntülerle başladı

24.06.2022 20:37
Tekirdağ'da 'Lavanta Tarla Günleri', renkli görüntülerle başladı

TEKİRDAĞ'da bu yıl ilki düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, mor tarlalarda renkli görüntülerle başladı.

TEKİRDAĞ'da bu yıl ilki düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, mor tarlalarda renkli görüntülerle başladı.

Tekirdağ Valiliği'nin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez Lavanta Tarla Günleri düzenlendi. Osmanlı Mahallesi'ndeki mor tarlalarla düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Asalet Akbulut ile davetliler katıldı. Ziyaretçiler, tarlalarda fotoğraf çektirirken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Akademisi dans grubunun gösterileri ilgiyle izlendi. Mor tarlalar renkli görüntülere sahne olurken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, son dönemlerde artan lavanta bahçelerinin Tekirdağ'a ayrı bir renk kattığını söyledi. Hacıoğlu, "Tekirdağ'da lavantaya ilgi çok fazla. Özellikle  pandemiden sonra gelişen ve değişen turizm algoritması İstanbul'a yakınlığının özelliği eko turizm, agro turizm ve doğal turizmin en önemli unsurlarını barındırması açısından Tekirdağ  turizmin bütün diğer faaliyetleri yanında özellikle lavantada ilgi çekiyor" dedi. Tekirdağ'da yaklaşık 1200 dönüm alanda lavanta ekimi yapıldığını söyleyen Hacıoğlu, "Bunlardan 12 tanesi çok donanımlı bahçe. Buradaki gibi dolayısıyla çok ilgi çekmekte ve bu ilgi günden güne artıyor. Tekirdağ'da yapılacak olan lavanta etkinlikleri her türlü faaliyeti içinde bulunduruyor. Lavanta, Tekirdağ çok ayrı bir renk kattı. Turizm anlamında...Yani Tekirdağ'ın şu an en önemli turizm geliri ama son dönemde lavanta bahçelerinin artması, özellikle donanımlı lavanta bahçelerinin varlığı İstanbul'a yakınlığın avantajıyla beraber ilgiyi Tekirdağ'a getiriyor. İnsanları çok büyük paralar vererek Burdur, Isparta yerine artık Tekirdağ'ı tercih ediyorlar" diye konuştu. Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri, 2 gün sürecek.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Lavanta Tarla Günleri', renkli görüntülerle başladı - Son Dakika

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