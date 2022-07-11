Lavanta tarlaları turizme katkı sağlıyor

Tekirdağ'da yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan mor renkli lavanta tarlaları, turizme önemli katkı sağlıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan 12 lavanta tarlası, rengi ve kokusuyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yakın illerden gelen fotoğraf tutkunları, tarlalarda oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1200 dönümde ekili lavantanın kentin turizmine önemli katkı sağladığını söyledi.

Tekirdağ'ın lavanta deyince akla gelen illerden olmaya başladığını anlatan Hacıoğlu, "Tekirdağ'da insanların gelince fotoğraf çekilebilecekleri 12 tarla vardı. Bu ay itibarıyla tarlalarımızın sayısı 20'ye çıktı. Önümüzdeki yıl lavanta tarlalarının sayısının 30'u geçeceğini tahmin ediyoruz. İstanbul'a bir saatlik mesafedeyiz. Tarlalarımızın tanıtımını da iyi yaptığımız için insanlar akın akın geliyor." dedi.

Tarlalarda evlilik teklifleri ve nişanların da yapıldığını belirten Hacıoğlu, "Doğal turizm, agro turizm ve eko turizm özelliği barındıran bu tarlalar insanların ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları en küçük tarlaya bile binlerce ziyaretçi geliyor. Bayram tatili süresince tarlalar iki katı misafir kabul edecek." diye konuştu.

Hacıoğlu, Tekirdağ'da lavanta tarlalarına ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen ay Türkiye'de ilk defa ilimizde lavanta tarlasında defile yapıldı. Önümüzdeki günlerde foto safari etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikler farkındalık oluşturuyor. Yaptığımız görüşmelere göre geçen aydan bugüne kadar lavanta tarlalarını ziyaret edenlerin sayısı 300 bini geçti."

Ziyaretçi sayısının Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle katbekat artacağını ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlarımız lavanta tarlalarında huzur bulup, stres atıp, güzel anılar biriktirerek geleceğe aktarabilirler." dedi.

"İnsanlar stres atıyor"

Lavanta tarlası sahibi Şenol Büyükişçan da tarlalarına gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Tarlada özellikle hafta sonları yoğunluk oluştuğunu anlatan Büyükişçan, "Daha çok İstanbul ve yakın illerden geliyorlar. Fotoğrafın yanı sıra buraya kahvaltı etmeye de gelenler oluyor. Burası gayet güzel bir ortam. İnsanlar salgından sonra lavanta tarlalarını tercih ederek stres atıyor ve tarlalara inanılmaz rağbet var. Lavantanın kokusunu alıp buradan mutlu ayrılmayan birisini görmedim." diye konuştu.