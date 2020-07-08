Tekirdağ'da lavanta tarlasında nikah - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mor lavanta tarlasında Meltem Güler ile İslam Özgün'ün nikahını kıydı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan lavanta tarlalarına ziyaretçi akını sürerken, Meltem Güler ile İslam Özgün çifti, nikahlarının lavanta tarlasında kıyılması için Süleymanpaşa Belediyesi'ne başvurdu. Belediyenin başvuruyu kabul etmesi üzerine çiftin nikahını Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tarlada kıydı. Yüksel, damada bir soru soracağını ve soruyu bilmemesi halinde nikah cüzdanını geline vereceğini söyledi. Yüksel, damada evlilikteki mutluluğun formülünü sorarken damat ise 'sadakat' cevabını verdi. Bunun üzerine Yüksel'in 'itaat et rahat et' diye cevap vermesi bütün davetlileri gülümsetti.

Mor tarlada nikahı kıyılan Meltem Güler, "Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Tarlanın sahibi de bize yardımcı oldu ve fikirler verdi. İnşallah dünyada ilktir" dedi.

Başkan Yüksel, çiftin lavanta tarlasında nikah yapmak istemesine kendilerinin de destek olduklarını belirterek, "Yerde çok güzel özellikle lavanta ile ilgili çok güzel bir çalışma yapılmış. Özellikle tebrik ediyorum. Süleymanpaşa için alternatif olmuş. Biz de bunun tanıtımını yapmakta fayda gördük. Önümüzdeki süreçte 300 dekarlık alanda Süleymanpaşa Belediyesi de bir hazırlık yapıyor" dedi.