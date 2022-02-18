Tekirdağ'da leylekler için elektrik direklerine 19 platform daha konuldu - Son Dakika

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen projede, elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen 19 özel platform daha kuruldu.

"Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine özel platformların kurulmasına devam ediliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Karakavak, Hedeyli ve Lahana mahallelerindeki direklere 19 platform daha konuldu.

Bu çalışmanın ardından leyleklerin akıma kapılmaması için direklere yerleştirilen platform sayısı 100'ü geçti.