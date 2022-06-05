Tekirdağ'da LGS heyecanı sonra erdi

TEKİRDAĞ - Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi sınavı tamamlandı. Tekirdağ'da binlerce öğrencinin katıldığı sınava giren öğrenciler, sınav sonrası ailelerinin yanlarına giderek heyecanlarını paylaştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nda LGS sınava giren yüzlerce öğrenci, sınavın tamamlanmasının ardından heyecanlarını paylaşmak için ailelerinin yanına gitti. Bazı öğrencilerin yüzünden sevinç okunurken, bazıları ise sınavdan buruk ayrıldı.

Sınavını tamamlayarak ailesinin yanına gelen Zeynep Berre Tansu, "Sınavım gayet güzel geçti, birazcık zorlayıcı sorularda vardı aralarında ama gayet güzeldi. Diğer LGS öğrencilerine, seneye olan LGS öğrencilerine başarılar diliyorum şimdiden. Genellikle sözelim iyi olduğu için sözele çalıştım sayısalım iyi olmadığı için. Gayet güzeldi. Sosyal Bilimler Lisesine gitmek istiyorum" dedi.

Öğrencilerden Özgür Bayraktar ise, "Sınavım iyi geçti, çok hazırlandım. Matematik ve Fen sınavında zorlandım. Hedefim Anadolu Lisesi" dedi.