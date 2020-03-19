Tekirdağ'da lise öğrencileri "dezenfektan" mesaisinde - Son Dakika
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Tekirdağ'da lise öğrencileri "dezenfektan" mesaisinde

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurumları ve özel sektör için dezenfektan üretiyor.

Tekirdağ'da lise öğrencileri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurumları ve özel sektör için dezenfektan üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sayısını artırmasının ardından okullar hem bulundukları illerin hem de diğer şehirlerdeki kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de artırıyor.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, okulun zemin katındaki kimya laboratuvarında dezenfektan, sıvı sabun, cam suyu ve deterjan üretiyor.

Burada üretilenler Tekirdağ'ın 8 ilçesindeki kamu kurumları ve özel sektöre gönderiliyor.

Okulun kimya öğretmeni Emel Özkan, yaptığı açıklamada,13 öğrenci ve 2 öğretmenle günde 6 tonun üzerinde dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Tekirdağ'daki okulların bu dezenfektanlarla temizlendiğini anlatan Özkan, "Bakanlığımızın verdiği yöntemlerle üretim yapıyoruz. 1 tonluk tanka 980 litre su 20 litre sodyum hipoklorid koyarak ortam dezenfektanı hazırlıyoruz." dedi.

Kimya öğretmeni Ayşegül Okan ise üretimde iki defa arıtılmış su kullandıklarını ifade etti.

Okul Müdürü Ayla Daylan da ülke olarak en çok ihtiyaç duyulan maddelerden ortam dezenfektanı ve diğer kimyasalları ürettiklerini, yoğun sipariş aldıklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Apaydın, üretim yapan idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okulun, Milli Eğitim Bakanlığının direktifleri doğrultusunda Tekirdağ'ın ilçelerine ve diğer kurumlara dezenfektan gönderdiğini anlatan Apaydın, kendilerinin de okula destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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