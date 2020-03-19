Tekirdağ'da lise öğrencileri "dezenfektan" mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da lise öğrencileri 'dezenfektan' mesaisinde - Son Dakika

Tekirdağ'da lise öğrencileri "dezenfektan" mesaisinde

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurumları ve özel sektör için dezenfektan üretiyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurumları ve özel sektör için dezenfektan üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sayısını artırmasının ardından okullar hem bulundukları illerin hem de diğer şehirlerdeki kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de artırıyor.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, okulun zemin katındaki kimya laboratuvarında dezenfektan, sıvı sabun, cam suyu ve deterjan üretiyor.

Burada üretilenler Tekirdağ'ın 8 ilçesindeki kamu kurumları ve özel sektöre gönderiliyor.

Okulun kimya öğretmeni Emel Özkan, yaptığı açıklamada,13 öğrenci ve 2 öğretmenle günde 6 tonun üzerinde dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Tekirdağ'daki okulların bu dezenfektanlarla temizlendiğini anlatan Özkan, "Bakanlığımızın verdiği yöntemlerle üretim yapıyoruz. 1 tonluk tanka 980 litre su 20 litre sodyum hipoklorid koyarak ortam dezenfektanı hazırlıyoruz." dedi.

Kimya öğretmeni Ayşegül Okan ise üretimde iki defa arıtılmış su kullandıklarını ifade etti.

Okul Müdürü Ayla Daylan da ülke olarak en çok ihtiyaç duyulan maddelerden ortam dezenfektanı ve diğer kimyasalları ürettiklerini, yoğun sipariş aldıklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Apaydın, üretim yapan idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okulun, Milli Eğitim Bakanlığının direktifleri doğrultusunda Tekirdağ'ın ilçelerine ve diğer kurumlara dezenfektan gönderdiğini anlatan Apaydın, kendilerinin de okula destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tekirdağ'da lise öğrencileri dezenfektan mesaisinde

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:34:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da lise öğrencileri "dezenfektan" mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]