Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek - Son Dakika

Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek

6 saat önce

Çorlu ilçesinde Trakya Şanlıurfalılar Derneği ile Doğa ve Hayvanseverler Derneği iş birliğinde lokantacılar, dükkanlarındaki artan yemekler ile sokak hayvanlarını besleyecek.

Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek, System.String[]

Çorlu ilçesinde Trakya Şanlıurfalılar Derneği ile Doğa ve Hayvanseverler Derneği iş birliğinde lokantacılar, dükkanlarındaki artan yemekler ile sokak hayvanlarını besleyecek.

Trakya Şanlıurfalılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Sokak Hayvanları Üşümesin Aç Kalmasın" projesi çerçevesinde derneğe üye lokantalardaki artan yemekler toplanacak.

Bu yemekler Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyelerince sokak hayvanlarına götürülecek.

Trakya Bölgesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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