Olay, Çorlu - Çerkezköy yoluna bağlanan Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu'dan Çerkezköy'e giden Özgür Korkmaz idaresindeki 59 EE 404 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Korkmaz, araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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