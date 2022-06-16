Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi

16.06.2022 15:30

Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldiTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çorlu - Çerkezköy yoluna bağlanan Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu'dan Çerkezköy'e giden Özgür Korkmaz idaresindeki 59 EE 404 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Korkmaz, araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlatıldı.

Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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