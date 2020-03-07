Tekirdağ'da LPG yüklü tır devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da LPG yüklü tır devrildi - Son Dakika

Tekirdağ'da LPG yüklü tır devrildi

13 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde LPG dolusu tanker takılı tır devrildi.

Tekirdağ'da LPG yüklü tır devrildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde LPG dolusu tanker takılı tır devrildi. Kazayı gören vatandaşlar paniğe kapılırken, olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi.


Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kurtdere Mahallesinde, LPG yüklü 41 EF 141 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. LPG dolusu tırın devrildiğini gören etraftaki vatandaşlar ve diğer sürücüler hemen kısa sürede durumu İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede çevrede güvenlik önlemleri aldı.


Şans eseri zarar görmedi


Çarpmanın etkisi ile tırın LPG ile dolu olan römorku şans eseri zarar görmediği anlaşılırken, LPG dolusu tırın arkasına bağlı tanker görenlere korku dolu anlar yaşattı. Güvenlik önlemlerinin ardından alanda itfaiye ekipleri de hazır bekletilerek, paniğe neden olan LPG tankeri takılı tır çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile paniğe neden olan LPG dolu tankere takılı tır sorunsuz bir şekilde kaldırıldı.


Tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, jandarma ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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