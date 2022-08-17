Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü

17.08.2022 18:45
Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü

Tekirdağ'da maaşlarını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Tekirdağ'da maaşlarını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. Belediyeye yürüyen yüzlerce işçi, istifa sloganları atarken, protestonun en büyüğünün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Ağustos'ta katılacağı Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışında devam edileceği vurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının önünde ikinci kez bir araya gelen belediyeye bağlı çalışanlar, maaşlarının az olduğunu savunarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. Toplanan yaklaşık 500 çalışan hep bir ağızdan çeşitli 'İstifa', 'Haklarımızı söke söke alırız' benzeri sloganlar atarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a seslendi. Maaşları iyileştirilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini ifade eden işçiler, basın açıklamasından sonra sessizce dağıldı.

Ayrıca işçiler, maaşları yükseltilmezse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Ağustos'ta katılacağı Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışında da eylem yapacaklarını bildirdi.

Toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK Tekirdağ Şube Sekreteri Burak Ersin "Ne zaman ki sendikamız ile birlikte ses yükseltmeye başladık, bürokratlarınız aracılığı ile günlük ücrete yüzde 10 zam önerdiniz. Yani 500 TL zam öyle mi? Bize reva gördüğünüz iyileştirme bu mudur? Daha çok kısa bir süre öncesinde partinizin grup başkan vekili 7 bin TL'nin altında bir asgari ücret işçiye zulümdür, emek hırsızlığıdır diyordu. Söyleyin bize sayın başkan siz bizim emeğimizin hakkını verecek misiniz? Bizlere bütçem yok mazeretleri ile sakın gelmeyin. Pek çok yatırımda bulunduğunuz parayı, diğer grup çalışanlarınıza ödediğiniz maaşı pekala bizlere de verebilirsiniz. Eğer ki bugün burada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünden yükselttiğimiz sesimizi duymaz iseniz şunu iyi bilin ki işçi açken siz huzurla uyuyamayacaksınız. Buradan Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a bir kez daha sesleniyoruz. Bizlere gerçekçi, samimi ve günün şartlarına uygun bir ek zam teklifinizi derhal yapınız. Aksi halde bizlerin sesini duymaz, haklı feryadımıza kulaklarınızı tıkamaya devam ederseniz bu eylemlerimiz artarak devam edecektir. Önümüzde ki süreçte üyelerimiz ile birlikte alacağımız kararları siz kamuoyu ile paylaşacağız. Sizleri önce vicdanlı olmaya sonra da sosyal demokrat bir partiye mensup yöneticiler gibi alın terine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Kadir Albayrak, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü - Son Dakika

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