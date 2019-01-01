Tekirdağ'da Magandalar Yeni Yılda da İş Başındaydı
32 dakika önce
Tekirdağ'da yeni yılı havai fişekleriyle kutlarken, çeşitli mahallelerde silah sesleri de yükseldi.
Tekirdağ
'da yeni yılı havai fişekleriyle kutlarken, çeşitli mahallelerde silah sesleri de yükseldi.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da saatlerin 00.00'ı göstermesiyle yeni yılın ilk dakikalarından itibaren silah sesleri yükseldi. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen duyarsız vatandaşlar, tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak yeni yılı kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında susmayan silah seslerinin yanı sıra sahil alanda havai fişek gösterisi de düzenlendi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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