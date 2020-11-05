Tekirdağ'da mahalle bekçilerine saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bekçilerin konuşmaya çalıştığı alkollü ve kaşından yaralı F.G, ekiplere küfür ederek saldırgan tavır sergiledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı mahalle bekçileri, Gündoğdu-Turgut Mahallesi Karakol Sokak'ta yaya devriye görevindeyken birkaç kişinin gürültü yaptığını fark etti.

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