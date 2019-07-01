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Tekirdağ'da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangın anız yangını, büyük paniğe yol açtı.

Tekirdağ'da mahalleyi ayağa kaldıran yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangın anız yangını, büyük paniğe yol açtı. Mahalle merkezine yaklaşan yangın çok sayıda traktör ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi Köyüstü kırsalından dumanlar yükseldi. Henüz biçilmemiş buğday tarlaları alev alev yandı. Mahalle merkezine yaklaşması üzerine köylüler, yangına traktörleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Paniğe yola açan olayda, traktörlerle ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, 15 dönüm ekili buğdayın zarar gördüğü belirtildi.

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, mahalle merkezine yaklaşan yangın nedeniyle, büyük bir tehlike atlatıldığını ifade etti. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
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