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Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı

27.01.2022 20:23

Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldıTEKİRDAĞ Tekirdağ ile genelinde tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiye işlem yapılırken, yüzbinlerce makaron ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı

TEKİRDAĞ Tekirdağ ile genelinde tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiye işlem yapılırken, yüzbinlerce makaron ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 farklı adres ve 3 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 187 bin 980 adet bandrolsüz içi tütünle doldurulmuş makaron, 29 adet 1 kilogramlık mükerrer bandrollü tütün, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 552 bin 800 TAPDK bandrolü bulunmayan içi boş makaron, 117 adet mükerrer olarak kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Meydana gelen 6 olayda toplam 9 şahsa işlem yapıldı.

Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı
Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı
Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı

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Tekirdağ, Makaron, TAPDK, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Makaron' operasyonu: 9 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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