Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da makilik ve ormanlık alanda yangın
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Tekirdağ'da makilik ve ormanlık alanda yangın

27 dakika önce

Malkara ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da makilik ve ormanlık alanda yangın, System.String[]

Malkara ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Güneşli Mahallesi yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle makilik ve ormanlık alana sıçradı.

Yangına, karadan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye, havadan helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında, zarar gören alanın belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Güneşli, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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