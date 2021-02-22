Manevra katarı ile servis midibüsü hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte servis midibüsü ile manevra katarının çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Osman Kısacıklı yönetimindeki 59 S 2034 plakalı servis midibüsü ile Ömer Taş kontrolündeki manevra katarı İstasyon Mahallesi hemzemin geçidinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü metrelerce sürüklendi.
Kazada yaralanan manevracı tren personeli Mehmet Akif Koç, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Midibüs sürücüsünün hemzemin güvenlik bariyerinin kalkmasını beklemeden geçiş yapmaya çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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