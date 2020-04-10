Tekirdağ'da marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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Tekirdağ'da marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
23 dakika önce
İçişleri Bakanlığının 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.
İçişleri Bakanlığının 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.
Tekirdağ dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat sürecek yasak dolayısıyla hazırlık yapmak isteyen Tekirdağlı vatandaşlar marketlere hücum etti. Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:18 Kaynak: İHA
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