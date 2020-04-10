Tekirdağ'da marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Tekirdağ dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat sürecek yasak dolayısıyla hazırlık yapmak isteyen Tekirdağlı vatandaşlar marketlere hücum etti. Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu. - TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanlığının 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ 'da vatandaşlar marketlere hücum etti.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu