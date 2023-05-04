Tekirdağ'da Marketten Alınan Ekmekte Kemik Çıkması Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Marketten Alınan Ekmekte Kemik Çıkması Şaşkınlık Yarattı

04.05.2023 15:30
Tekirdağ'da Marketten Alınan Ekmekte Kemik Çıkması Şaşkınlık Yarattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir marketten alınan ekmekte çıkan kemik, vatandaşın şikayeti üzerine bakkalın verdiği tepkiyle şaşkınlık yarattı. Vatandaş, üretim şartlarının kontrol edilmesi ve satıcıların sorumluluk alması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Tekirdağ'da bir marketten aldığı ekmeğin içinden kemik çıkınca durumu bakkala bildiren vatandaş, aldığı cevap karşısında şok oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden çıkan kemik, görenleri şaşkına çevirdi. Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.'nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.

F.G. isimli vatandaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise işletmecinin özür dilemek ve muhatap fırına bilgi vermek yerine iddiaya göre "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" sözü karşısında ikinci şoku yaşadı. Bu durum karşısında çözümü zabıtaya mail atmakta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermekte bulan vatandaş, "Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı" diyerek yetkilileri göreve davet etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Marketten Alınan Ekmekte Kemik Çıkması Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika


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