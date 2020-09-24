Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı - Son Dakika

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı

Tekirdağ Valiliğinden, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı, System.String[]

Tekirdağ Valiliğinden, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 16.38 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin Tekirdağ merkez ve ilçeleri ile komşu illerde hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, Marmara Denizi, Tekirdağ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm "Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı
Galatasaray'ın Hajduk Split kadrosu belli oldu! Yeni transfer ilk kez 11'de yer aldı Galatasaray'ın Hajduk Split kadrosu belli oldu! Yeni transfer ilk kez 11'de yer aldı         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var         
18:48
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Maske takması konusunda uyarılan kadın, hastanede terör estirdi Maske takması konusunda uyarılan kadın, hastanede terör estirdi         
17:52
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 19:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei