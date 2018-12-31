Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Martıların Balık Kapma Mücadelesi

Tekirdağ'da Martıların Balık Kapma Mücadelesi

11 dakika önce

Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Tekirdağ'da Martıların Balık Kapma Mücadelesi, System.String[]
Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.


Sahil dolgu alanda kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.


Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda kıyıya dökülen balıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların, birbirleriyle yarışı renkli görüntüler ortaya çıkartıyor.

Bu rekabet içerisinde bazı martılar balıkları kaparken, bazıları ise balık kapamadan havalanıyor.

Martıların bu mücadelesi vatandaşlarca da fotoğraflandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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