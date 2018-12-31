Tekirdağ'da Martıların Balık Kapma Mücadelesi

Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.





Sahil dolgu alanda kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.





Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda kıyıya dökülen balıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların, birbirleriyle yarışı renkli görüntüler ortaya çıkartıyor.



Bu rekabet içerisinde bazı martılar balıkları kaparken, bazıları ise balık kapamadan havalanıyor.



Martıların bu mücadelesi vatandaşlarca da fotoğraflandı.

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