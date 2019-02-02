Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Martıların "Balık Kapma" Mücadelesi

Tekirdağ'da Martıların "Balık Kapma" Mücadelesi

1 saat önce

Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların, balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Tekirdağ'da Martıların
Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların, balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.


Sahil dolgu alanda kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.


Küçük balıkları avlamaya çalışan ve kıyıya dökülen balıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların, birbirleriyle yarışı güzel görüntülere sahne oluyor.

Martıların bu mücadelesi, vatandaşlar tarafından da fotoğraflandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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